زادت الصادرات الألمانية بشكل حاد في شباط/فبراير الماضي على الرغم من اختناقات التوريد.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الاثنين في فيسبادن أنه تم تصدير سلع بقيمة 7ر124 مليار يورو، بزيادة بنسبة 3ر14% مقارنة بشباط/فبراير .2021

وبحسب البيانات، ارتفعت الواردات بنسبة 6ر24% على أساس سنوي إلى 1ر113 مليار يورو.

ومقارنة بشهر كانون الثاني/يناير الماضي، زادت الصادرات بنسبة 4ر6% بعد احتساب العوامل الموسمية، كما زادت الورادات بنسبة 5ر4%.

وأشار المكتب إلى أن الهجوم الروسي على أوكرانيا في نهاية شباط/فبراير والعقوبات اللاحقة التي فرضها الغرب على موسكو ستنعكس على نحو مفصل في أرقام ميزان التجارة الخارجية لشهر آذار/مارس. وفي شباط/فبراير الماضي، تراجعت الصادرات الألمانية إلى روسيا بنسبة 3ر6%، كما تراجعت الواردات بنسبة 3ر7%، مقارنة بشهر كانون الثاني/يناير الماضي.

وعوض المصدرون الألمان العام الماضي التراجع الكبير الذي حدث خلال بداية أزمة كورونا بنتيجة قياسية. وفي هذا العام تهدد العواقب الاقتصادية لحرب أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا بتعطيل محرك التصدير الألماني. وبحسب خبراء في الاقتصاد، فإنه إلى جانب الخسائر المباشرة في الأعمال التجارية مع روسيا وأوكرانيا، سيكون لتفاقم اختناقات التوريد ونقص المنتجات الوسيطة تأثير معرقل، حيث يعني الإنتاج الأقل تصدير أقل.