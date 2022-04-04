كشفت صحيفة ليكيب الفرنسيةعن أن نادي باريس سان جيرمان قرر عرض شارة قيادة الفريق للدولي الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريقه الأول لكرة القدم ليثبت له أنه أهم جزء في المشروع، كمحاولة أخيرة في تحركات النادي الفرنسي لتجديد تعاقد نجمه المفضل، قبل أشهر قليلة على انتهاءه.

وأوضحت الصحيفة إن باريس سان جيرمان يحاول حتى اللحظة الأخيرة تجديد عقد مبابي على أمل أن يكون حاضرًا في كأس العالم وهو لاعبًا في باريس سان جيرمان، لذلك عرضوا عليه عقد لمدة موسمين فقط مع حرية اختيار مستقبله بعد انتهاء الموسم الأول وهو عرض يجذب انتباه عائلة اللاعب.

وكان باريس سان جيرمان يحاول إغراء مبابي من خلال عرض اقتصادي لا يُرفض ولكن اللاعب لا تهمه الأموال أكثر من وجوده في مشروع رياضي يضمن نجاحه في السنوات القادمة.. لذلك قررت إدارة النادي إغواء مبابي رياضيًا من خلال تقديم شارة قيادة الفريق، ليثبت له أنه أهم جزء في المشروع، رغم وجود ماركينيوس الذي يرتدي الشارة منذ سنوات.

وينتهي عقد كيليان مبابي في 30 يونيو المقبل، وبالتالي، سيرحل بالمجان عن باريس سان جيرمان والأقرب بحسب الصحافة الأوروبية هو انتقال الفرنسي إلى ريال مدريد.

وكان رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو جرييه، قد أعرب مؤخرا عن رغبته في استمرار الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم في نادي باريس سان جيرمان في الأعوام المقبلة.

ونقلت صحيفة كاست فرانس الفرنسية عن لو جرييه قوله : "نعم أريد بقاء مبابي مع باريس سان جيرمان، هذا الأفضل لكرة القدم الفرنسية، أن يكون لديك أحد أفضل اللاعبين في العالم، إن لم يكن الأفضل في الدوري، أتمنى أن يفوز بالكرة الذهبية مع باريس سان جيرمان عن الرحيل في الوقت الحالي، إذا انتقل سيكون عليه التأقلم على الأجواء الجديدة وهذا يحتاج إلى وقت".