تصدرت أغنية "السر" للمطرب عمرو دياب تريند موقع يوتيوب كأعلى فيديو مشاهدة على الموقع.

وطرح عمرو دياب كليب أغنية "السر" والتي تأتي ضمن الحملة الدعائية لهيئة البريد المصري خلال شهر رمضان المبارك.

وظهر عمرو دياب خلال الكليب في مناطق متفرقة من القاهرة ، من بينها القلعة ونفق الأزهر وشوارع وسط البلد، لتعبر الأغنية عن الهوية المصرية والتاريخ العريق لهيئة البريد المصرية .

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع احمد ابراهيم ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس ، وإخراج طارق العريان .

ومن ناحية أخرى تم طرح الأغنية عبر تطبيق "أنغامي" لتكون متاحة للجمهور مجانًا .

وكانت صورة عمرو دياب الخاصة بأغنية "السر" والتي التقطتها عدسة المصور كريم نور قد تصدرت تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعة واحدة فقط من طرحها.

يذكر أن عمرو دياب انتهى من تصوير الأغنية خلال الأيام الماضية ، مع المخرج طارق العريان ، حيث تم التصوير بالكامل في مناطق متفرقة من القاهرة.