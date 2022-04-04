أعربت الفنانة روجينا عن انزعاجها بمطالب وقف عرض مسلسلها الرمضاني (انحراف).

وقالت روجينا- في فيديو بثته عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم: إنها فوجئت بخبر غريب، وهو استجواب لوقف عرض المسلسل، وأنها انزعجت بشدة لهذا".

وأضافت أن "كلمة وقف مسلسل سهلة وبراقة وبسيطة، ولكنها تعني أن 200 فرد مجهوده يضيع و200 بيت مفتوح في المسلسل ستقفل.. وهذا أمر صعب لأن هناك أشخاصا يعملون ويبذلون مجهودا وفي الأخر ليس هناك مسلسل".

وتابعت أن "الفن مرأة المجتمع والقوة الناعمة والمؤثرة لأنه ممكن كلمة في مسلسل تؤثر وتغير وتبني، هذا هو الهدف من المسلسل الذي يتناول قصص حقيقية من الواقع".

وأعربت عن استغرابها من ردة الفعل السريع على مشهد في أول حلقة والحكم على عمل فني من مشهد أو حلقة، مشيرة إلى أن هذا ظلم كبير لعمل فني مهم.

وأشارت إلى أنها وافقت على تقديم المسلسل لأنه يطرح قضايا واقعية مهمة عن المجتمع ويتناول المرأة المصرية من خلال قضايا تخدمها، مشيرة إلى أن أحداث المسلسل لاتزال في البداية ومن الصعب الحكم عليها في هذا الوقت، مؤكدة سعادتها بردود الفعل وما حققته الحلقة الأولى من حالة وجو جميل.

وكشفت عن استمرار تصوير المسلسل حاليا، ومواصلة الليل بالنهار، مؤكدة أن هناك مجهودا كبيرا جدا يبذل؛ لإسعاد الجمهور من خلال عمل فني محترم يتناول موضوعات مهمة تلامس المجتمع.

وأشارت إلى أن هناك مفاجآت كثيرة جدا في المسلسل ستكشف عنها الأحداث وما ظهر في الحلقة الأولى ليس إلا القليل، مؤكدة سعادتها بخوض تجربة مسلسل يقدم قيمة للمجتمع وتفخر به في تاريخها الفني كله.