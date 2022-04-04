قالت شركة صينية إنها حصلت على موافقة لبدء إجراء التجارب السريرية للقاحها المضاد لمرض "كوفيد 19-"، على أساس تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال "إم آر إن أيه"، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن شركة محلية أخرى تقدمت بطلب لبدء تجربة مماثلة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأنه قد تمت الموافقة لمجموعة "سي إس بي سي" المحدودة للادوية من قبل الجهة الصينية المنظمة لانتاج المنتجات الطبية، لبدء التجارب السريرية للقاح الذي يحمل اسم "إس واي إس 6006"، بحسب ما ورد في بيان صادر عن بورصة هونج كونج.

وقالت الشركة إن الدراسات قبل السريرية أظهرت أن اللقاح يمكنه أن يساعد في تحييد سلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا، وأوضحت الشركة أن اللقاح لا يحتاج إلى التخزين في درجات حرارة أقل من الصفر.