بحث وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، خلال لقائه، اليوم الاثنين، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى البحرين ستيفن كريغ بوندي، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز أوجه التعاون في المجال القانوني.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن وزير العدل البحريني التقى السفير الأمريكي بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً لبلاده، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية الجديدة.

وأشاد وزير العدل البحريني بمستوى علاقات التعاون التاريخية التي تجمع المملكة والولايات المتحدة، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.