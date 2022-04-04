أشاد علماء بريطانيون باكتشاف أول علاج فعال للخرف لإغاثة ما يقرب من 900 ألف شخص بالمملكة المتحدة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 1.6 مليون بحلول عام 2040.

وقال العلماء - وفقًا لصحيفة (ميل أونلاين) البريطانية - إنه العلاج المحتمل من المرجح أن ينجح حيث فشلت العلاجات الأخرى لأنه يعالج التغيرات في الدماغ التي تم تجاهلها سابقًا، منوهًا بأنه تم تحديد مادة كيميائية "سامة للأعصاب" تؤدي إلى المراحل الأولى من الحالة "التنكسية" التي تؤدي إلى ظهور مرض الخرف، وقد طوروا علاجًا يمكنه تحييدها.

وأضافوا أن شركة نيورو - بايو، وهي شركة تكنولوجيا حيوية تابعة لجامعة أكسفورد، سوف تعلن /الثلاثاء/ عن نتائج التجارب الأولية للعلاج على الفئران مما يدل على فعاليتها.

من جهتها.. قالت سوزان جرينفيلد أحد العلماء الذين قاموا بهذا البحث، إن النتائج ستنذر بتحول جذري في العلاج، موضحة أن ما يقرب من 70 ألف بريطاني يموتوا بسبب المرض كل عام..لافتة إلى أن الأطباء غير متأكدين من أسباب هذه المرض، ولا يوجد حاليًا علاج فعال لإبطاء تقدمه.