تصدر فيلم البطل الخارق (موربيوس) إيرادات السينما في أمريكا الشمالية.

بلغت إيرادات الفيلم 39.1 مليون دولار من 4268 دار عرض بأمريكا الشمالية في أول عرض في عطلة نهاية الأسبوع.

وبلغت إيرادات الفيلم عالميا 44.9 مليون دولار ليرتفع إجمالي عائداته إلى 84 مليون دولار.

كان الفيلم، وهو بطولة جاريد ليتو، قد تأجل عرضه عدة مرات خلال جائحة كوفيد-19. ومثل العديد من أفلام هوليوود، من غير الواضح ما إذا كان سيحدد موعد لعرض موربيوس في الصين.

وبفارق كبير في الإيرادات جاء فيلم (ذا لوست سيتي) "المدينة المفقودة" في المركز الثاني محققا مبلغ 14.8 مليون دولار من 4283 دار عرض في ثاني عطلة أسبوعيه منذ طرحه.

والفيلم بطولة ساندرا بولوك وتشانينج تيتوم ودانيال رادكليف ومن إخراج آدم ني.

وحل فيلم الحركة والجريمة (باتمان) "الرجل الوطواط" في المركز الثالث مسجلا 10.8 مليون دولار حصيلة عرضه في 3732 دار عرض.

والفيلم بطولة روبرت باتينسون وزوي كرافيتز وجيفري رايت ومن إخراج مات ريفز.

وللأسبوع الثاني حل في المركز الرابع فيلم الحركة والمغامرة (أنتشارتد) "مجهول" متراجعا عن المركز الثالث الذي احتله الاسبوع قبل الماضي مسجلا 3.6 مليون دولار من عرضه في 3064 دار عرض.

والفيلم بطولة توم هولاند ومارك والبرج وأنطونيو بانديراس ومن إخراج روبن فلايشر.

وجاء فيلم الرسوم المتحركة الياباني (جوجوتسو كايسن 0) في المركز الخامس مسجلا إيرادات بلغت 1.9 مليون دولار من 2070 دار عرض في ثالث أسبوع منذ طرحه.