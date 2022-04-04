أعلنت دار التقويم القطري أن الكوكب الأحمر (المريخ) سيلتقي مع الكوكب ذي الحلقات الرائعة (كوكب زحل) في سماء دولة قطر ودول المنطقة العربية، وذلك فجر يوم الثلاثاء، حيث سيكون البعد زاوي بينهما أقل من نصف درجة قوسية تقريبا.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية ( قنا ) عن الدكتور بشير مرزوق الخبير الفلكي بدار التقويم القطري قوله إن سكان دول المنطقة العربية بمن فيهم سكان دولة قطر، سيتمكنون من رؤية ورصد كوكبي المريخ وزحل معا في سماء الفجر، باتجاه الأفق الشرقي بالعين المجردة أو باستخدام الأجهزة الفلكية من بعد موعد شروق كل من المريخ وزحل على سماء قطر عند الساعة 49ر2 صباحا بتوقيت الدوحة المحلي، وحتى قبل موعد شروق شمس الثلاثاء عند الساعة 22ر 5 صباحا بتوقيت الدوحة .

وأوضح أن أهمية تلك الظاهرة الفلكية تكمن في أنها فرصة جيدة لرؤية ورصد وتصوير كوكبي المريخ وزحل معا في أقرب نقطة على صفحة السماء، إضافة إلى أنها تؤكد مدى دقة الحسابات الفلكية في حساب مدارات حركة الأجرام السماوية وخاصة حركة كواكب المجموعة الشمسية، وهي دليل لهواة الفلك في دولة قطر ودول المنطقة العربية للتعرف على الأجرام السماوية التي يمكن رصدها ورؤيتها كل ليلة في سماء دول المنطقة العربية ودولة قطر.

وأشار إلى أن كوكب المريخ يصل لأقرب نقطة من كوكب زحل مرة كل عامين، حيث سبق أن وصل المريخ إلى أقرب نقطة من كوكب زحل يوم الثلاثاء 31 آذار/ مارس عام 2020، بينما ستكون المرة القادمة التي سيصل فيها المريخ لأقرب نقطة من زحل يوم الخميس 11 نيسان/ أبريل .2024

الجدير بالذكر أن كوكب زحل هو عملاق غازي، إضافة إلى أنه ثاني أكبر الكواكب في المجموعة الشمسية، حيث يبلغ قطره 10 أضعاف قطر الأرض تقريبا، ويمكن رؤية ورصد كوكب زحل من على سطح الأرض بالعين المجردة كجرم لامع، ولكن يمكن رؤية حلقاته بواسطة التلسكوبات الفلكية.

وكوكب المريخ هو رابع أبعد الكواكب عن الشمس، ويكمل المريخ دورة كاملة حول الشمس (طول السنة على المريخ) خلال 687 يوما تقريبا، ويدور حوله قمران هما فوبوس وديموس.