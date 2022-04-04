حظيت أغنية الفنان أكرم حسني "ستو أنا" من مسلسل (مكتوب عليا) المعروض في موسم رمضان الحالي، بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت 105 آلاف منذ طرحها على المنصات الرقمية منذ 4 أيام.

يشار إلى أن الأغنية أداء أكرم حسني وأيتن عامر وهنادي مهنا وكريم صالح، وكلمات أكرم حسني، وألحان كريم عاشور، وأحمد وحيد كينج، وتوزيع أحمد وحيد كينج.

ويأتي كليب الأغنية في إطار كوميدي حول علاقة أيتن عامر التي تجسد دور "روقة" ابنة خالة "جلال" الذي يقوم بدوره الفنان أكرم حسني، والتي تحبه وتحاول بشتى الطرق لفت نظره إليها ولكنه يصدها لتعلقه بهنادي مهنا.

وتدور أحداث المسلسل حول "جلال" الذي يعمل مدرس موسيقى في إحدى المدارس، ويصادف رجلا يضع على يده ماده سحرية يجعله يعرف ما سيحدث في حياته مسبقا من خلال كتابة الأحداث على يده قبل حدوثها.

ويشارك في بطولة المسلسل عمرو عبد الجليل وحنان سليمان وأسامة عبد الله ومحمد طعيمة، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.