قال ديفيد مويز مدرب وست هام يونايتد إنه لا يتفق مع مقترح منح الأندية "الستة الكبار" فرصة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في حال إحراز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، وطالب بضرورة حصول كل الفرق على فرص متساوية.

وذكرت صحيفة تليجراف في تقرير يوم الأحد أن الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي قد ينال فرصة التأهل لدوري الأبطال بدءا من 2024، وفقا للوائح جديدة يدرسها الاتحاد الأوروبي (اليويفا)، بشرط أن يكون النادي يملك سجلا من النجاح في المسابقة القارية.

وأضاف التقرير أن المقترح يتعلق بمنح مقعدين إضافيين للمشاركة في مسابقة دوري الأبطال، التي ستتكون من 36 ناديا في شكلها الجديد، بناء على التصنيف الذي يتعلق بسجل المشاركات السابقة.

وقال مويز للصحفيين عقب فوز وست هام 2-1 على إيفرتون في الدوري الممتاز يوم الأحد "نحن نتحدث عن الشمول في كرة القدم، وهذا يعني منح كل الفرق الفرصة للتأهل".

وأضاف "إذا فاز فريق صغير باللقب، فإني أتوقع أن يحظى بنفس المعاملة. ربما لو كنت من الأندية الست الكبار لأردت ذلك؟ لا أعتقد أن الأغلبية ترى هذه الخطوة صحيحة. يجب أن يرتبط الأمر بالكفاءة".

ويحتل فريق المدرب مويز المركز السادس في الدوري برصيد 51 نقطة من 31 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن توتنهام هوتسبير رابع الترتيب الذي يملك مباراة واحدة مؤجلة.

ويستضيف وست هام منافسه أولمبيك ليون في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل.