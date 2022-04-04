من المقرر أن تعيد أماكن الترفيه في سنغافورة فتح أبوابها بصورة كاملة ابتداء من التاسع من نيسان/أبريل الجاري، في ظل تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزارتي التجارة والصناعة والشؤون الداخلية قالا في بيان صدر اليوم الاثنين إنه يتعين على الزبائن أنيقدموا نتيجة سلبية لاختبار الاجسام المضادة لكورونا قبل دخول أماكن الترفيه.

وتأتي الخطوة ضمن أكبر خطوة تتخذها السلطات لتخفيف القيود منذ بدء الجائحة.

ونقلت صحيفة ستريتس تايمز عن وزير المالية لورانس وونج ووزير الصحة أونج يي كونج القول إن سنغافورة لن تحتاج لتشديد قيود مكافحة الفيروس حتى في حال ارتفعت حالات الاصابة مجددا لأن النظام الصحي سوف يتمكن من استيعاب الحالات.