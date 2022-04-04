جنات البحر الجنوبي والألوان الغنية والوجوه الجميلة؛ تُعرف لوحات الرسام الفرنسي بول جاجان (1848 - 1903)، بين أشياء أخرى، بنظرتها المستشرقة للعالم.

والآن يأخذ معرض في برلين نظرة انتقادية للأعمال الشهيرة للفنان في ضوء مناقشات معاصرة حول الاستعمار والتحيز الجنسي والعنصرية.

وفي معرض "بول جاجان- لماذا أنت غاضب؟" بالمعرض الوطني القديم، يتم عرض أعمال جاجان في مواجهة أعمال رسامين معاصرين تبنوا أفكار الرسام الفرنسي.

ويستمر المعرض الذي أقيم بالتعاون مع متحف ني كارلسبرج جليبتوتيك في كوبنهاجن، حتى العاشر من تموز/يوليو في جزيرة المتاحف الشهيرة في برلين.

ومن وجهة نظر رالف جلايس، مدير المعرض الوطني القديم، فإن جاجان حاول إدراك حلمه عن حياة تتخطى الأفكار البورجوازية "في بحث مستمر عن الأصل" خارج المجتمع الأوروبي بـ"تطرف ملحوظ" وهو خط فكري يشير جاجان فيه إلى نفسه كـ"بربري".

يشار إلى أن المعرض ليس استعاديا لأعمال جاجان ولكنه يرمي إلى أخذ نظرة مركزة على هذا الاستعماري الأبيض وتناقضات الرسام الخاصة. وبالنسبة لجلايس لا يمكن تجاهل النقاشات الحالية بشأن كيف تحتاج أوروبا إلى الاعتراف بآثار إرثها الاستعماري.