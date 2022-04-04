تخوض النجمة اللبنانية مادلين طبر ماراثون الدراما الرمضانية هذا العام بالمشاركة في مسلسل "ملف سري"، في إطلالة جديدة لها في عالم الدراما التليفزيونية، لتعيد تقديم نفسها من خلال تجسيدها دور رئيس تحرير إحدى الصحف، وأم بشكل غير تقليدي، لتحجز لنفسها مكانا منفردا بعيدا عن المقارنة مع أي فنانة أخرى تؤدي دور الأم في الماراثون الرمضاني.

وأعربت الفنانة مادلين طبر- في تصريحات لوكالة أنباء الشرق لأوسط- عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها عن دورها في مسلسل "ملف سري"، واصفة دورها في العمل بأنه من أصعب الأدوار التي جسدتها في عالم الدراما التليفزيونية، مشيرة إلى أنها تعشق تجسيد الأدوار الصعبة.

وقالت مادلين طبر: "إنني سعدت للغاية بردود الأفعال مع بدء عرض حلقات مسلسل (ملف سري)، وخاصة أن الشخصية التي أقدمها خلال أحداث العمل من أصعب الأدوار التي جسدتها، وأرهقتني للغاية، حيث تحمل صعوبة درامية شديدة وتطلب الأمر مني دراسة كافة أبعادها لتجسيدها بأداء واقعي، مع تقمص عميق للدور من أجل إقناع الجمهور بها، وهو ما لمسته من ردود أفعال المشاهدين، حيث أقدم شخصية إلهام النجار رئيس تحرير جريدة خلال زمن الإخوان في عام 2013، ووالدة قاض شريف ونزيه يجسده الفنان هاني سلامة، وابنها الأكبر محام ناجح ويجسده الفنان نضال الشافعي".

وعن صعوبة دورها في المسلسل، قالت مادلين طبر "إنني أجسد دوري بدون استخدام الماكياج تقريبا والاعتماد على تسريحة واحدة طول أحداث العمل، والحمد لله نال كثيرا من الإشادة مع بدء عرض حلقات العمل من قبل الجمهور والنقاد".

وأضافت: "لم أتردد في الموافقة على المشاركة في المسلسل الذي يتناول عددا من القضايا الاجتماعية المهمة، إلى جانب تسليط الضوء على الفترة العصيبة التي تولى فيها تنظيم الإخوان مقاليد الحكم في مصر، حيث كانت تتسم تلك الفترة بأنها مليئة بالتحديات والتهديد لكل صاحب رأي معارض، ودوري في العمل أعتبره بمثابة تحد جديد في عالم الدراما التليفزيونية، خاصة أنه ضمن عمل وطني يفضح ممارسات تنظيم الإخوان الإرهابي، كما أن الدور ليس جديدا بالنسبة لي، فقد عملت قبل التحاقي بمجال التمثيل في بداية حياتي كصحفية، واليوم تدرجت حتى صرت رئيسة تحرير، ولكن من خلال شخصية (إلهام النجار) التي أجسدها، والتي تمثل نموذجا للشموخ والصمود والأمومة في أسمى معانيها وعشق مصر اللامتناهي".

وأعربت مادلين عن سعادتها بتصوير عدد من مشاهدها في مؤسسة دار الهلال العريقة وتحقيق حلمها بدخول تلك المؤسسة العريقة، خاصة أنها تخصصت في دراستها في مجال الصحافة ومارست العمل الصحفي أثناء سنوات الدراسة، قائلة: "لم أتمكن على أرض الواقع في الوصول إلى درجة رئيس تحرير رغم ممارستي العمل الصحفي، ولكن هذا الحلم تحقق في (ملف سري)".

وأوضحت مادلين طبر أن مسلسل "ملف سري" عمل درامي اجتماعي هادف تدور أحداثه في إطار من التشويق والأكشن والرومانسية، ويؤكد في مضمون رسالته على وحدة وتماسك المصريين وقت المحن والشدائد، وفي مواجهة أي أخطار تهدد أمن واستقرار الوطن.

"ملف سري" من تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسن البلاسي، وبطولة هاني سلامة، نضال الشافعي، مادلين طبر، صبا الرافعي، ميرهان حسين، محسن محيي الدين، ماجد المصري، كارولين عزمي، إيمان سلامة، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، وإيمان سلامة.

من جهة أخرى، أشارت مادلين طبر إلى أنها تستعد لتقديم برنامج تليفزيوني جديد بعد عيد الفطر المقبل، وذلك بعد نجاح تجربتها في تقديم البرامج التليفزيونية، وكان أخرها برنامج "حلوة يادنيا"، واستحوذها على عدد من التريندات.