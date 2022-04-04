يبدو الأمر وكأن عملاق كان يقوم ببعض أعمال بستنة الربيع أمام مركز روكفلر الشهير في نيويورك. وللترحيب بارتفاع درجات الحرارة واوقات النهار الأطول، جرى وضع مجرفة حديقة ضخمة أمام هذا المعلم البارز في مانهاتن.

وأعلن المنظمون أنه من المقرر أن يستمر عرض العمل المسمى "بلانتوار بلو" وهو من تصميم كلاس أولدنبورج 93/ عاما/ وزوجته كوسجي فان بروجن التي توفيت في 2009، أمام مجمع المبنى حتى السادس من أيار/مايو.

ويقول المسؤولون في مركز روكفلر الذي يعرض بانتظام تراكيب فنية ضخمة، أن "بلونتوار هي أداة بستنة متواضعة تقف باستقامة وطرفها مغمور في الأرض كما لو كانت سقطت من السماء".

جدير بالذكر أن أولدنبورج الذي ولد في السويد ويعيش في نيويورك، معروف بتماثيله الضخمة التي غالبا ما تجسد الأدوات اليومية العادية.

وهذا ليس التمثال الكبير الوحيد الذي يظهر فجأة في نيويورك في الأيام الأخيرة، فجرى وضع تماثيل حيوانات كبيرة على القطاعات الخضراء بين جادة بارك أفينيو الشهيرة بنيويورك التي تمر عبر مانهاتن.

وحتى شباط/فبراير 2023، سوف تكون الغوريلات الملونة البراقة وتمساح وماموث وديناصور بين أشكال الحيوانات المصممة بشكل مضلع المتناثرة على طول بارك أفينيو.

وكان هناك تراكيب فنية مماثلة بالفعل على القطاعات الأخرى من الشارع وتظهر التراكيب الفنية بانتظام في شوارع أخرى أكبر في نيويورك.