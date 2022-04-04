تقيم الهيئة العامة للشباب دورة تدريبية بعنوان (المتاجر الالكترونية) اليوم الإثنين، ضمن برنامج اعداد مبادري المشارع الصغيرة والمتناهية الصغر للمشروع التنموي (المبادر المحترف) حتى 7 أبريل، وذلك لتفعيل مشاركة الشباب من سن ٢١ الى ٣٤ عاما في المشروعات المنزلية والمتناهية الصغر والتي تكسبهم المهارات المهنية التي تعود بالنفع على سوق العمل الكويتي والتنمية المجتمعية.

وقالت الهيئة في بيان صحافي إن برنامج (المبادر المحترف) المدرج ضمن الخطة الإنمائية للدولة وبرنامج العمل الحكومي سيؤهل ويدرب الشباب من الجنسين المشارك في تلك المشاريع في سبيل تميكن الشباب تنفيذا للسياسة الوطنية للشباب المعتمـدة .

وأضافت أنها تسعى لدعم وتطوير ثقافة نشاط قطـاع المشاريع المنزلية والمتناهية الصغر بين الشباب من الفئة العمريـة مـن (21 - 34) مـن الجنسين بهدف تحفيزهم على الدخول في القطاعات التجارية وانخراطهم في سوق العمل وتسهيل بيئة الأعمال، وتطبيـق الرؤيـة المنشـودة والأهـداف المتوقعـة والمتوافقـة مـع قـدراتهم وإمكانياتهم لتـوفير فرص العمل لهم .

وأوضحت الهيئة أن برنامج (المبـادر المحتـرف) يساهم في اعداد وتاهيل الملتحقين بالبرنامج لاقامة وتشغيل مشاريعهم الصغيرة و المتناهية الصغر مما يعكس ذلك بصورة إيجابية على التوجه الحكومي لتوفير جميع السبل الممكنة وتشجيع الكوادر الوطنية نحو مسار المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهما بلغ حيز عملها من صغر، وذلك باعتبارها أحد العوامل الرئيسية لتقدم المجتمعات اقتصاديا لما تحققه من نماء وقوة اقتصادية قائمة على تنوع مصادر الدخل.

وذكرت ان البرنامج يقدم ثمان دورات تدريبية في مجال المشروعات الصغيره التي بدأت بتدريب ٨٠ مشارك منذ مارس الماضي ومستمرة الى مايو المقبل وتعلم المشاركين على كيفية عمل دراسة الجدوى والتخطيط المبدئي للمشروع والتسويق الإلكتروني ومبادئ التنسيق ومبادئ تنسيق الهدايا ومبادئ الطبخ وتدريب عملي للطبخ والعلامة التجارية والخطوات الأخيرة للمشروع.

وبينت أن برنامج ( المبـادر المحتـرف ) يهدف إلى تنميـة الـوعي الاستثماري لـدى الشـباب بأهميـة المشـروعات الصغيرة والمتوسـطـة فـي تنميـة المجتمـع والتعريــف بــالفرص الاستثمارية.

وأشارت إلى أن المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر تعد جزءاً لا يتجزأ وركيزة أساسية لتطور ونمو اقتصادات الدول المتقدمة لذلك نحن بحاجة لتنويع جدي وفوري للإقتصاد في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي.

وأفادت بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة باتت مفهوماً اقتصادياً تنموياً شاملاً قادراً على تغيير المعادلات الاقتصادية في المجتمعات الأحادية المورد أو مصدر الدخل فهي تبدأ بالتجارة والصناعة والسياحة مروراً بالخدمات والتجزئة والاتصالات وصولاً إلى الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والتكنولوجيا وغيرها الكثير من المجالات والقطاعات المهمة الأخرى.

وذكرت أن (المبادر المحترف) برنامج تأهيلي لدعم وتطوير الشباب الكويتي في ستة قطاعات :

١- الاستزراع السمكي والروبيان.

٢- المشاريع المتناهية الصغر والمنزلية.

٣- الحرفي والصناعي.

٤- الصناعات الإبداعية والذكاء الصناعي.

٥- التكنولوجيا ونظم المعلومات والإتصالات.

٦- قطاع التكنولوجي والبرمجيات الرقمية.