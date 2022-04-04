قال الفنان المصري محمد محمود إن مسلسل "دايما عامر" عمل درامي هادف يتناول العديد من مشاكل التعليم في مختلف المدارس في إطار كوميدي اجتماعي، مؤكدا حرصه على التنوع في الأدوار التي يجسدها، وعدم حصر نفسه في نمط معين من الأدوار.

وأضاف الفنان محمد محمود- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أنه يجسد خلال أحداث المسلسل، دور مدرس لغة عربية في إحدى المدارس بشكل غير تقليدي، وتتمتع تلك الشخصية بأنها تحتوي على أبعاد مختلفة من الكوميديا والتراجيديا، حيث يعاني خلال أحداث المسلسل ماديا بشكل كبير، فضلا عن تعرضه للمضايقات من زوجته بسبب عدم قدرته المادية.

وأشار إلى أنه يواصل حاليا تصوير مشاهده في المسلسل، والذي يخوض به مارثون دراما رمضان لهذا العام، مضيفا أنه انتهى من تصوير أكثر من 50% من مشاهده في العمل، ومن المقرر أن تمتد عملية التصوير خلال شهر رمضان.

وأكد أن فريق عمل المسلسل يكثف التصوير بالتزامن مع عرضه على شاشة التليفزيون، لافتا إلى أن أغلب المشاهد التي يتم تصويرها حاليا "خارجية" في أماكن مختلفة، وتوقع أن يحقق المسلسل نسبة مشاهدة مرتفعة في المارثون الرمضاني لهذا العام.

مسلسل "دايما عامر" من إخراج مجدي الهواري، وبطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، ونضال الشافعي، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفي، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامي، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغني، وعدد آخر من الفنانين الشباب.