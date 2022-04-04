لامست صادرات السلع الهندية رقما قياسيا هو 418 مليار دولار في العام المالي الذي انتهى في 31 آذار/مارس الماضي، مما عزز هدف البلاد لتقليص العجز التجاري والاعتماد على الذات.

وقال وزير التجارة بيوش جويال للصحفيين في نيودلهي إن الدولة الواقعة بجنوب آسيا صدرت قمحا بقيمة تبلغ أكثر من ملياري دولار في العام المالي بين الأول من نيسان/إبريل 2021 و31 آذار/مارس 2022، مقابل 530 مليون دولار في العام السابق، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء

وذكر جويال في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا "سنستمر في تصدير القمح بشكل كبير لتلبية احتياجات الدول التي لا تحصل على إمداداتها من منطقة الصراع".

ويتوقع أن تزيد صادرات القمح الهندية إلى أكثر من عشرة ملايين طن في العام المالي الذي بدأ في الأول من نيسان/إبريل من سبعة ملايين طن قبل عام.

وعلى الرغم من الصادرات التي بلغت رقما قياسيا، تواجه الهند اتساعا في ميزان الحسابات الجارية بسبب الفجوة المتزايدة بين الواردات والصادرات وتراجع الاستثمارات الأجنبية.