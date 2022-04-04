تهدف شركة "دليفري هيرو" الألمانية لخدمات توصيل الطعام عبر الإنترنت إلى تحقيق أرباح في أعمالها الأساسية على مستوى المجموعة لأول مرة في العام المقبل.

وأعلنت الشركة المدرجة في مؤشر البورصة الألماني "داكس" في مقرها ببرلين أنه من المتوقع أن تكون نتائج الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين إيجابية العام المقبل.

وتشمل التوقعات أيضا النتائج المنتظرة من الاستحواذ الأخير للمجموعة على شركة "جلوفو" من إسبانيا.

وبالنسبة لهذا العام، أكدت المجموعة توقعاتها السابقة من منتصف شباط/فبراير، والتي بموجبها تتوقع الشركة خسارة في أرباحها التشغيلية.