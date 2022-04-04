روجت الفنانة يسرا لمسلسلها الرمضاني(أحلام سعيدة) بمشهد من العمل تظهر فيه وهي ترتدي "قبعة" ضخمة.

ونشرت يسرا ، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" ، فيديو لمشهد في المسلسل وهي ترتدي بالطو أحمر وقبعة ضخمة تثير استغراب وضحك الناس.

وظهرت يسرا في المشهد وهي تنتظر سائق تاكسي وتأخذ صورة "سلفي" لنفسها وتقول للمارين في الشارع بتنظروا لأيه ، ليأتيها الرد من شابين "على الشمسية اللي انتي لبساها ".

وكتبت يسرا تعليقا في منشور :" سلفي ديدي هانم من مسلسل أحلام سعيدة".

وتظهر يسرا في العمل وهي تجسد سيدة ارستقراطية، وتحدث الكثير من المفارقات الكوميدية بسبب اختلاف الطبقة الاجتماعية التي تنتمي لها عن باقي الأفراد.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول 3 صديقات علاقتهن ببعضهن غريبة جدا، كل واحدة شخصية مختلفة.

ويشارك في بطولة المسلسل غادة عادل ، ومي كساب، وشيماء سيف ، ونور محمود، ونبيل نور الدين، وجيهان الشماشيرجي، وتأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.