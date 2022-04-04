أعلن مدير مركز الكويت التخصصي للعيون واستشاري طب جراحة العيون والشبكية د.خالد السبت، نجاح عملية إعادة البصر إلى طفلة فلسطينية تعيش بمخيم للاجئين الفلسطينيين في الأردن بعد اجراء جراحة عاجلة لها في الكويت.

وقال السبتي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين، إن إجراءات القيام بالعملية تمت بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي وسفارة دولة الكويت في المملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح أنه تم اجراء الجراحة للطفلة رؤى عاهد البالغة من العمر 11 عاما في العين اليسرى حيث اجريت لها جراحة اخرى في العين اليمنى يوم الأربعاء الماضي بالمركز وتكللت العملية الأولى بالنجاح وتحسن البصر وأصبحت الرؤية لديها 6 على 18 -بفضل الله-.

وأضاف أن الجراحة تمثلت بإزالة العدسة الأساسية للعين بعد أن تغير مكانها وبدأت في اعاقة البصر لافتا الى صعوبة هذه الحالات خاصة أن نسبة انفصال الشبكية بعد أي جراحة تكون أكثر ب10 مرات من النسبة العادية لذا تتطلب الجراحة دقة عالية بالاضافة الى استخدام اجهزة متطورة حتى لا يحدث ضغط على الجزء الزجاجي.

وأفاد الدكتور السبتي بأن الجهاز الذي تم اجراء الجراحة به هو الوحيد في الكويت وواحد من أصل 150 جهازا مماثلا على مستوى العالم مشيرا الى انه بدأ باستخدامه في جراحات العين منذ عام 2017 وتم تدريب العديد من الأطباء على استخدامه محليا وعالميا.

وأشار الى أن الطفلة رؤى تبين اصابتها بمرض له العديد من التأثيرات من بينها التأثير على الشبكية والقرنية لافتا الى أنه وجد صعوبة في اجراء الجراحة في الاردن وأن استضافتها في الكويت أفضل كون الجراحة تحتاج لأجهزة وامكانات متطورة.

وبين أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي تكفلت بإنهاء اجراءات استضافتها بمساعدة السفارة الكويتية في الاردن وتم انهاء الاجراءات ووصلت رؤى الى الكويت بصحبة والدها منذ أسبوع.

وقال السبتي إنه شارك مرتين في الفريق الطبي لبرنامج الهلال الأحمر الكويتي حيث تم في المرة الثانية اجراء 30 عملية لإزالة المياه البيضاء وجراحة الشبكية خلال ثلاثة أيام وتكللت جميعها بالنجاح.

من جهتها أكدت الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي مها البرجس في تصريح مماثل ل(كونا) حرص الجمعية على تنفيذ أنشطة وبرامج إنسانية وإغاثية متنوعة على مدار العام في مختلف الدول بالتعاون مع شركائها.

وذكرت البرجس وقالت البرجس أن (الهلال الأحمر الكويتي) جمعية انسانية اغاثية تعمل ضمن الحركة الدولية للهلال والصليب الأحمر موضحة أن ما قامت به يعتبر جزءا من عملها وجزء من مساعدة الناس داخليا وخارجيا.

ولفتت إلى أن ان جراحة الطفلة رؤى ليست الأولى وأن هناك العديد من الجراحات التي اجراها الدكتور خالد السبتي مشيرة إلى أن حالة رؤى تطلبت استضافتها في الكويت فتم عمل كل الاجراءات اللوجستية لذلك.

من جانبه أعرب والد الطفلة عاهد عبد الله في تصريح مماثل ل(كونا) عن خالص الشكر والتقدير لدولة الكويت حكومة وشعبا لاسيما جمعية الهلال الأحمر الكويتي وسفارة الكويت في الأردن والدكتور خالد السبتي على هذه البادرة الانسانية واجراء الجراحة لابنته التي استعادت بصرها بعد فقدانه لأكثر من عام.

وأشار عبدالله الى أن رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير قام بزيارته في مقر اقاته بالفندق واطمأن على أحواله وأحوال ابنته.

بدورها قالت الطفلة رؤى عاهد "الحمد لله أنني أبصر الآن بفضل الله اولا ثم بفضل الكويت والدكتور خالد وجمعية الهلال الأحمر والحمد لله انني سأعود الى الدراسة مرة أخرى".

وتقدمت بالشكر الجزيل إلى كل أهل الكويت وإلى كل من ساعدها على استعادة بصرها.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الكويتي أطلقت برنامجا طبيا في فبراير الماضي لإجراء أكثر من 90 عملية جراحية دقيقة وبسيطة على مدار ثلاثة أيام بمشاركة فريق من الاستشاريين الكويتيين في تخصصات مختلفة بالتعاون مع المستشفى التخصصي الأردني وبالتنسيق مع الهلال الأحمر الأردني لحالات مرضية تستدعي التدخل الجراحي العاجل.