

بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والسعادة ولجمهورية السنغال وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



إلى ذلك استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.



كما استقبل سمو ولي العهد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.



واستقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف.



كما استقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد.



وتلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر خلاله سموه عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولى عز وجل أن ينعم على سموه بدوام الصحة والعافية وعلى البلدين والشعبين الشقيقين بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء وعلى الأمتين العربية والإسلامية قاطبة بالمزيد من الخير واليمن والبركات.



وقد شكر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أخاه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة على هذه المشاعر الأخوية الصادقة، داعيا الله سبحانه وتعالى ان يديم على سموه وافر الصحة والعافية وعلى المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بدوام التقدم والنماء والرخاء وعلى الأمتين العربية والإسلامية بمزيد من الأمن والأمان.