أطلقت لجنة التعريف بالإسلام حملتها الرمضانية «يستاهلون أكثر»، بهدف تعريف الجاليات من غير الناطقين بالعربية بالإسلام، فضلا عن تعليم المهتدين الجدد.وأوضح مدير عام لجنة التعريف بالإسلام، إبراهيم البدر أن اللجنة اختارت هذا الشعار، للتأكيد على أن ضيوفنا من الجاليات غير الناطقين بالعربية، وكل زائر ومقيم على أرض الكويت «يستاهل منا أكثر»، مشيرا إلى أنه لا أغلى ولا أثمن ولا أكثر من أن نعرفهم بهذا الدين العظيم.



وقال البدر إن أهداف الحملة تتمثل بتوفير الدعم المادي لكفالة الدعاة من شتى الجنسيات، وطباعة المواد الدعوية بمختلف اللغات، وتوفير الفصول الدراسية لرعاية المهتدين تعليميا وتثقيفيا واجتماعيا، مؤكدا أن كل داعية «يستاهل أكثر» لأن دعمه يضمن تفرغه التام وتسخير وقته للدعوة.