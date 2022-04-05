احتفل حـباب عواض حباب العتيبي وإخوانه بزواج ابنهم مبارك حـباب بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بـــالمنــاسـبة السعيدة.



ألف مبروك.