twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح العتيبي الثلاثاء 2022/4/5 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2254 A+ A- استمع خالد العتيبي يقدم التهانيالمعرس مبارك حباب العتيبيالحميدي العتيبي يباركإبراهيم البغلي يهنئ المعرس مبارك العتيبيعبدالرحمن صلبوخ مباركاالفريق م.عايض العتيبي مهنئاحمد المنيفي يهنئ المعرسعوض العتيبي مهنئافيصل العتيبي مهنئافلاح شجاع العتيبي يباركمحمد حباب العتيبي ومبارك حباب العتيبيفيصل الفضلي مهنئاعبدالله القفيدي يبارك للمعرسفواز الهاجري مباركاجابر العتيبي مهنئاصالح الشطي ومحمد الحميدي يباركانمحمد الردهان يباركعايش الرشيدي يباركفارس المطيري مهنئامحمد الفضلي يهنئمطلق العتيبي مباركاناصر شبيب مباركاعايض العتيبي مهنئايوسف بورقبة مهنئافواز النامي وبندر النامي يهنئانفيصل العتيبي يباركأحمد العتيبي والمعرس مبارك العتيبيخالد حمدان العتيبي مع المهنئين احتفل حـباب عواض حباب العتيبي وإخوانه بزواج ابنهم مبارك حـباب بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بـــالمنــاسـبة السعيدة.ألف مبروك.