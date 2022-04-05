النجار: نحرص على توفير أكبر قدر من التميز ليتناسب مع نمط حياة عملائنا

يحرص بنك الكويت الوطني على منح العملاء المؤهلين تجربة استثنائية تتضمن مزيج من المنتجات والخدمات المصرفية المتميزة وباقة من العروض التي تناسب نمط حياتهم الفريد، وفي ذلك الإطار، يقدم البنك خدمة توصيل العيادي حتى باب البيت بأي مكان في الكويت.



تمتد خدمة توصيل العيادي على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع أينما كان عملاء الوطني، حيث يتم التوصيل من خلال خدمة كونسيرج والتي يمكن طلبها عن طريق الاتصال على الهاتف 22969991.



يمكن لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، وعملاء الخدمات المصرفية المميزة، وعملاء باقة الذهبي، وعملاء الخدمات المصرفية للأعمال بلس، التقدم بطلب للحصول على خدمة توصيل العيادي حتى يوم 14 أبريل 2022 على أن يتم توصيلها لغاية يوم 27 أبريل.



يمكن طلب خدمة العيادي بكافة فئات النقود بداية من 1 دينار كويتي، و5 دنانير كويتية، و10 دنانير كويتية، و20 دينارا كويتيا.



وبهذه المناسبة، قالت المديرة في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية بالبنك نورة النجار: «نحرص على مشاركة عملائنا في الاحتفال بالمناسبات والأعياد في إطار التزامنا بإثراء التجربة المصرفية التي يحصلون عليها وتوفير تجربة استثنائية لهم ترتكز على منحهم أكبر قدر من التميز بما يناسب نمط حياتهم الفريد من خلال تصميم خدمات ومنتجات تناسب تطلعاتهم».



وأكدت النجار على سعي الوطني إلى ترسيخ ريادته في تقديم أحدث المنتجات والخدمات المصرفية وأكثرها تطورا وكذلك العمل على توفير الحلول المالية المتنوعة لعملاء الخدمات المصرفية المميزة.



وأشارت النجار إلى أن تصميم كل مبادرات الوطني خلال الأعياد والمناسبات الوطنية والدينية يأتي تماشيا مع احتياجات العملاء التي يتم التعرف عليها بدقة من خلال التواصل الدائم مع العملاء كون الوطني الأقرب لعملائه.



يقدم بنك الكويت الوطني تجربة مصرفية مميزة حول العالم لخدمة عملائه في 14 دولة يتواجد فيها، وأبرز تلك الخدمات: الخدمات العقارية، التمويل العقاري، السحب النقدي والإيداع داخل الفروع في تلك الدول، والعديد من الخدمات الأخرى المتعلقة ببطاقات الوطني الائتمانية والسحب الآلي.



ويوفر بنك الكويت الوطني لعملاء الخدمات المصرفية المميزة مجموعة متنوعة وحصرية من الخدمات، منها: مدير علاقات عملاء متخصص يهتم بجميع احتياجات العميل المصرفية، الدخول إلى قاعات الخدمات المصرفية الممتازة، الاستفادة من مجموعة متنوعة من منتجات الاستثمار مثل سمارت ويلث وكذلك خدمات الوطني للتداول، الأولوية في الفروع لإنجاز المعاملات المصرفية بكل سرعة وسهولة مع الصراف للخدمات المصرفية الممتازة، خدمة توصيل البطاقات إلى المنزل، الأولوية عند الاتصال بخدمة الوطني الهاتفية المتوافرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وكذلك خدمة المساعدة الشخصية «الكونسيرج» التي يتميز بها عملاء الوطني مثل توصيل الأموال على مدار العام إضافة إلى خدمات التوصيل.