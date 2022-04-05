قدم سفير مجلس التعاون الخليجي في اليمن سرحان المنيفر ملخصا عن المشاورات اليمنية، وقال: «نقف دائما إلى جانب اليمنيين للخروج من الأزمة الحالية»، مشيرا الى أن «الباب مازال مفتوحا لمشاركة جميع الأطراف اليمنية بالمشاورات».



وأوضح أن «المشاورات تستهدف مشاركة جميع الأطراف اليمنية»، مضيفا: «نستهدف أمن وسلامة واستقرار اليمن».



وتابع: «لن نقبل أن يكون اليمن خارج منظومة مجلس التعاون.. ونهدف لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن» و«اليمنيون مجمعون على تعزيز مؤسسات الدولة وهم يبحثون المعوقات ولم يبلغوا مرحلة الحلول بعد».



ولفت الى «اننا ننظر إلى اليمن كمكون واحد.. والمشاورات منحت اليمنيين منصة للحوار.. وهم قادرون على تطبيق ما يتفقون عليه في هذه المشاورات».



وأكد وقوف مجلس التعاون الخليجي الدائم «إلى جانب اليمنيين للخروج من الأزمة الحالية»، لافتا الى أن «المشاورات ستختتم في الموعد المحدد لها».



وتواصلت، امس، اجتماعات المشاورات اليمنية ـ اليمنية في الرياض لليوم السادس برعاية مجلس التعاون الخليجي، حيث عقدت جلسة مناقشات مع رئيس وأعضاء الحكومة يشارك فيها أعضاء مجموعات العمل المصغرة في الشأن السياسي والاقتصادي والتنموي والإغاثي والاجتماعي والأمني.



وكشف سياسيون مشاركون في المشاورات عن تقدم كبير في مناقشات القضايا السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية.



في هذه الأثناء، دخلت سفينتان محملتان بالوقود لأول مرة منذ ثلاثة أشهر إلى ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الحوثيين غرب اليمن، وذلك في إطار الهدنة التي بدأت السبت وتستمر شهرين.



وأشاد منسق الشؤون الانسانية في اليمن ديفيد غريسلي في بيان بالسماح بدخول السفن، قائلا «أرحب بالالتزام بالسماح بمرور سفن الوقود إلى موانئ الحديدة. هذه الموانئ هي نقاط دخول مهمة للوقود والغذاء والسلع الاساسية الأخرى إلى اليمن».



كما رأى ان استئناف بعض الرحلات الجوية التجارية من وإلى مطار صنعاء «بمنزلة أخبار مرحب بها من قبل العديد من اليمنيين، بمن فيهم أولئك الذين كانوا ينتظرون فرصة للحصول على العلاج الطبي أو التعليم في الخارج وللعائلات التي كانت تأمل في لم شملها خلال شهر رمضان».



في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي أن جيش بلاده ملتزم بالهدنة ولم ينفذ أي عمليات هجومية، لافتا إلى أن كل الأعمال التي يقوم بها دفاعية ضد هجمات الحوثي.



وقال مجلي في تصريحات أوردتها قناة «اليمن الإخبارية» امس إن القوات الجوية ملتزمة بالهدنة، ولم تنفذ أي هجمات جوية واستهدافات لمعدات وأسلحة الحوثيين، مضيفا أن ميليشيا الحوثي لم تلتزم بالهدنة الأممية المعلنة، متحدثا عن عدة خروقات قامت بها في جبهات مأرب وتعز والحديدة.