يستهل ليفربول، الحالم برباعية تاريخية، ومان سيتي، اللاهث وراء لقب أول في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، أسبوعين حاسمين، عندما يستقبل الثاني أتلتيكو مدريد الإسباني الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية الأم، فيما يزور محمد صلاح ورفاقه بنفيكا البرتغالي.



ويشهد يوم الأحد مواجهة الذروة في الدوري الإنجليزي، بين «السيتي» حامل اللقب والمتصدر مع وصيفه بفارق نقطة يتيمة ليفربول، ثم يلتقيان في 16 أبريل الجاري في نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية على ملعب «ويمبلي»، ونظريا، يحتمل أن يتواجه الفريقان في نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر في باريس يوم 28 مايو.



وقد تلعب نتائج الفريقين في دوري الأبطال دورا في تحديد مسارهما المتبقي خلال الموسم المحلي. فليفربول يملك حظوظا أفضل على الورق في دوري الأبطال، إذ يواجه الفائز بين بايرن ميونيخ الألماني وفياريال الإسباني بحال تخطيه بنفيكا، فيما ينتظر رجال المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا مواطنهم تشلسي حامل اللقب أو ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني وحامل الرقم القياسي في المسابقة القارية (13)، بحال تخطيهم أتلتيكو مدريد العنيد.



وسيلاقي غوارديولا خصما عنيدا للغاية يتمثل بالأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب «الأتلتي» الذي يحتل المركز الثالث في «الليغا» بعد فوزه 6 مرات تواليا. وفي المواجهات المباشرة القليلة بينهما، يتقدم غوارديولا على لاعب الوسط السابق 2-1، علما أن سيتي وأتلتيكو لم يلتقيا سابقا. يرى لاعب وسط سيتي الإسباني رودري الذي لعب تحت إشراف المدربين انهما يمتلكان الكثير من الأمور المشتركة «طريقة المنافسة، أسلوب عملهما اليومي. هما قريبان من حيث رغبتهما التنافسية».



ليفربول الذي تخلف بفارق 14 نقطة عن سيتي في يناير الماضي يعيش فترة رائعة، بعد فوزه في عشر مباريات تواليا في الدوري، ليعيد ذكريات مبارزته الجنونية مع سيتي على لقب موسم 2018-2019 والتي انتهت لمصلحة الاخير بفارق نقطة (98-97)، يبحث عن رباعية تاريخية (دوري وكأس وكأس رابطة في إنجلترا ودوري أبطال أوروبا) أو السير على خطى مان يونايتد الوحيد من بين الأندية الانجليزية يحرز ثلاثية دوري الأبطال والدوري والكأس في موسم 1999.



في المقابل، يعول بنفيكا على مشواره في المسابقة القارية قبل خوض تجربة ليفربول، وذلك بعد مساهمته بإقصاء برشلونة الإسباني وأياكس أمستردام الهولندي.



ويعول على مهاجمه الأوروغوياني داروين نونييس، المطلوب إنجليزيا، وصاحب هدف التأهل إلى ربع النهائي في ملعب «يوهان كرويف أرينا».



كما يضم بنفيكا لاعب الوسط المغربي عادل تعرابت لاعب كوينز بارك رينجرز الانجليزي سابقا وصانع اللعب رافا سيلفا صاحب 15 تمريرة حاسمة هذا الموسم في الدوري.