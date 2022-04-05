ألحق إنتر بمضيفه يوفنتوس خسارته الأولى منذ أواخر نوفمبر بالفوز عليه 1-0 في مباراة قمة بينهما في المرحلة الحادية والثلاثين من بطولة ايطاليا لكرة القدم التي شهدت مواصلة نابولي الضغط على ميلان المتصدر بالعودة بنقاط المباراة الثلاث من أتالانتا بالفوز عليه 3-1 الأحد.



ورفع إنتر حامل اللقب الموسم الماضي رصيده الى 63 نقطة متخلفا بفارق 3 نقاط عن نابولي وميلان، علما أن «النيراتزوري» يملك مباراة مؤجلة، في حين بقي يوفنتوس رابعا مع 59 نقطة.



دخل يوفنتوس المباراة وهو لم يخسر في آخر 16 مباراة في الدوري (11 فوزا و5 تعادلات)، وتعود آخر خسارة له الى أواخر نوفمبر الماضي. والفوز هو الثاني فقط لإنتر على يوفنتوس في عقر دار الأخير في آخر 16 مباراة ويعود الأول الى الثالث من نوفمبر 2012، في حين فاز يوفنتوس خلال هذه السلسلة 10 مرات.



وواصل نابولي ضغطه على ميلان المتصدر بفوزه الثمين على مضيفه أتالانتا 3-1. يذكر أن نابولي لم يتوج بطلا للدوري الإيطالي منذ عام 1990 بقيادة أسطورته الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا عندما أحرز ثاني سكوديتو له، علما أن الأخير قاده الى لقبه الأول أيضا في الدوري المحلي عام 1987.



في المقابل، تابع أتالانتا عروضه السيئة على أرضه هذا الموسم حيث لم يحقق سوى أربعة انتصارات في «سيري أ»، وفشل في تعزيز حظوظه ببلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ في رصيده 51 نقطة على بعد ثماني نقاط من يوفنتوس الرابع الذي يلعب لاحقا مع ضيفه إنتر.



واستمر روما في عروضه الإيجابية وحافظ على سجله خاليا من الهزائم في آخر 10 مباريات في الدوري بفوزه خارج ملعبه على سمبدوريا بهدف وحيد.



ويحتل روما المركز الخامس متخلفا بفارق 5 نقاط عن يوفنتوس.



وبقي فيورنتينا في الصراع على انتزاع بطاقة المشاركة في المسابقات الأوروبية بفوزه على إمبولي 1-0.