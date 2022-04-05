استضاف «ستاد 974»، أحد ستادات كأس العالم قطر 2022، والذي سيشهد 7 مباريات في المونديال نهاية العام الحالي، بطولة في كرة القدم بمشاركة نخبة من أبرز المؤثرين في عالم الساحرة المستديرة على وسائل التواصل الاجتماعي من جميع أنحاء العالم.



وشهدت بطولة كأس المؤثرين، التي نظمتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية، وقطر للسياحة، مشاركة 29 من صناع المحتوى في عالم كرة القدم يمثلون آسيا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا، والأميركيتين، وتنافسوا في 4 فرق ضم كل منها 5 لاعبين. وبعد منافسات قوية على مدى يومين، فاز بلقب كأس المؤثرين فريق الأميركيتين، كما نجح البرازيلي كايو لو في الفوز بلقب هداف البطولة.



وقال مدير إدارة الإعلام الرقمي في اللجنة العليا خالد النعمة إن فريق الإعلام الرقمي جاء بفكرة تنظيم كأس المؤثرين بهدف استقطاب نخبة من أبرز صناع المحتوى من 4 مناطق جغرافية حول العالم، مضيفا «نرى أن هذه الفعالية شكلت فرصة ذهبية لإبراز استعدادات قطر لمونديال 2022، وخلق أجواء من التشويق قبل انطلاق المونديال».



وجاءت استضافة البطولة لتلقي الضوء على كل ما تقدمه قطر في عالم كرة القدم، من وجهة نظر صناع المحتوى الذين يحظون بتفاعل كبير من ملايين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم.



واستفاد اللاعبون الذين شاركوا في البطولة من أنشطة تدريب عالية المستوى على أيدي سفراء برنامج إرث قطر كافو، وتيم كيهل، ورونالد دي بور، والذين شاركوا في العديد من بطولات كأس العالم.