سجل الشاب الواعد بيدري هدفا رائعا ليقود برشلونة للفوز 1-0 على ضيفه إشبيلية ويسقطه عن وصافة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك ضمن منافسات المرحلة الثلاثين الأحد. ورفع برشلونة رصيده الى 57 نقطة متقدما بفارق الأهداف عن كل من أتليتكو مدريد الثاني وإشبيلية الذي تراجع الى المركز الرابع، علما أن للنادي الكاتالوني مباراة مؤجلة. إلا أن «البلاوغرانا» لا يزال يبتعد بفارق 12 نقطة عن غريمه ريال مدريد المتصدر ولا تبدو آماله كبيرة في إمكانية تحقيق المفاجأة والتتويج باللقب، إلا في حال حدوث نتائج غير متوقعة.



وحافظ فريق المدرب تشافي هرنانديز على سجله خاليا من الهزائم في آخر 14 مباراة في الدوري، وهي أطول سلسلة حاليا في الدوريات الخمسة الكبرى، وأنهى سلسلة من 15 مباراة من دون خسارة تواليا لإشبيلية. واستعد النادي الكاتالوني بأفضل طريقة لمباراته ضد مضيفه أينتراخت فرانكفورت الألماني الخميس في ذهاب الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» في مسعاه للقب وحيد محتمل هذا الموسم. من جهته، أبدى المدير الفني لبرشلونة تشافي هيرنانديز سعادته بالفوز على إشبيلية، وقال: «أنا إيجابي للغاية، وأؤمن بالعمل والجهد والتضحية، ولذلك تأتي النتائج، نمر بأفضل لحظة في الموسم، حيث سيطرنا بشكل رائع، ضد أفضل خط دفاع في «الليغا»، وإشبيلية فريق ممتاز، مضيفا في «الليغا» طالما الحسابات لا تقول إننا خسرنا اللقب، فسوف نستمر في القتال.



إلى ذلك، عزز ريال بيتيس حظوظه ببلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه الكبير 4-1 على ضيفه أوساسونا، فيما أبقى أتلتيك بلباو على آماله بانتزاع مركز قاري بتغلبه 2-1 على أرضه أمام إلتشي.



ورفع بيتيس رصيده الى 53 نقطة في المركز الخامس، على بعد نقطة من برشلونة.



وبعد هزيمة وتعادل في آخر مرحلتين، عاد أتلتيك بلباو إلى الانتصارات معززا آماله بحجز مقعد أوروبي بفوزه على إلتشي، ليرفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثامن.