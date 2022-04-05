ارتقى توتنهام إلى المركز الرابع في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 5-1 على ضيفه نيوكاسل الأحد ضمن منافسات المرحلة الـ 31، واضعا الضغط على أرسنال في معركة محتدمة على المراكز المؤهلة الى دوري الأبطال في الأمتار الأخيرة من الموسم. وحقق «سبيرز» فوزه الثالث تواليا في الدوري رافعا رصيده الى 54 نقطة، ويأمل توتنهام في العودة الى المسابقة القارية الأم بعدما غاب عنها في آخر موسمين، فيما مني نيوكاسل بالخسارة الثالثة تواليا في الدوري ليتراجع الى المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة على بعد 9 نقاط من أول المراكز الهابطة. إلى ذلك، أحيا وست هام بدوره آماله بالتأهل الى دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه إيفرتون 2-1، ليبقى الأخير يصارع من أجل تفادي الهبوط مع نهاية الموسم.



ويحتل وست هام المركز السادس برصيد 51 نقطة على بعد ثلاث نقاط من أرسنال وتوتنهام. ومني فريق المدرب فرانك لامبارد بالخسارة الخامسة في آخر ست مباريات في الدوري ليتراجع الى المركز السابع عشر، آخر المراكز الآمنة، برصيد 25 نقطة متقدما بثلاث نقاط عن واتفورد الثامن عشر، علما أن إيفرتون يملك مباراتين مؤجلتين. يذكر أن إيفرتون لعب في دوري النخبة في كل موسم منذ 1954-1955، لذا سيخوض معركة شرسة لتفادي أي انتكاسة محتملة.