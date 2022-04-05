ضرب ثلاثي خط الهجوم في باريس سان جرمان المؤلف من كيليان مبابي والبرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي بقوة، فسجلوا للمرة الاولى في مباراة واحدة ليقودوا فريقهم إلى فوز صريح على ضيفهم لوريان 5-1 في ختام المرحلة الثلاثين من بطولة فرنسا لكرة القدم الأحد.



ورفع سان جرمان رصيده الى 68 نقطة متقدما بفارق 12 نقطة عن منافسه المباشر مرسيليا وبات تتويجه مسألة وقت ليس إلا.



وفرض مبابي تحديدا نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين وصناعته لهدفين آخرين، في حين سجل نيمار هدفين أيضا مقابل واحد لميسي. دخل باريس سان جرمان على ملعب «بارك دي برانس»، على وقع خسارة فادحة تعرض لها على يد موناكو على ملعب لويس الثاني في الإمارات في الجولة الأخيرة بنتيجة قاسية 0-3. يذكر أن سان جرمان فاز في 15 من مباريات الـ 16 على أرضه هذا الموسم مقابل تعادل واحد، ويعتبر الى جانب ليفربول والانجليزي وإشبيلية الإسباني، ثالث فريق لم يخسر على أرضه هذا الموسم في البطولات الخمس الكبرى. واستعاد مرسيليا المركز الثاني من رين بفوزه الصريح على مضيفه سانت إتيان 4-2.



وكانت المباراة مقررة السبت، لكنها تأجلت يوما واحدا بسبب رداءة الأحوال الجوية وتساقط الثلوج بغزارة في وسط البلاد.



ورفع مرسيليا رصيده الى 56 نقطة وابتعد عن رين بفارق 3 نقاط بعد تعادل الأخير مع نيس 1-1 السبت.



واقتحم نادي ستراسبورغ مربع المقدمة واحتل المركز الرابع بفوزه على لنس بهدف نطيف. وفاز موناكو 2-1 على مضيفه متز ليتقدم الى المركز السادس برصيد 47 نقطة على بعد أربع نقاط من آخر المراكز الأوروبية.



واستعاد ليون نغمة الانتصارات بفوزه الصعب على ضيفه انجيه 3-2.