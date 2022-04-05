٭ «لا تعترف في يوم من الايام بالهزيمة.. لأن ما في معركة لها نهاية.. المعارك ما تنتهي.. كل هزيمة تقدر تحولها انتصار.. لا ترفع الراية البيضا.. ولا تقول لأي واحد في الكون انا مستسلم».



ذيب بن ذياب (داود حسين)



«عين الذيب»



٭ «أصعب شعور لما تحب شخص بكل ما فيك.. وتحاول تلفت انتباهه بكل الطرق.. وبالنهاية يجيلك إحساس بان كل اللي سويته لا جدم ولا أخر بالعلاقة».



سلمى (زهرة عرفات) ـ «عاشر صفحة»



٭ «هذولا مثل «اليرايير» بسم الله الرحمن الرحيم، ما تشوفين إلا ضروسهم، إيييه، وتشوفينهم بس يضحكونلچ ويبتسمون.. ولي شموا ريحة الخوف والدم فيچ تناهشوچ، لقمة صعبة بتكونين بحلوجهم!».



فتوح (فتات سلطان) محذرة ابنة أخيها نجلاء (بثينة الرئيسي) من المجتمع



«محمد علي رود 2»



٭ «ليش الناس ما يحترمون البني آدم لما يتغير، بدال ما يريحونه يصعبونها عليه»



سمير (محمد الدوسري)



«عائلة عبدالحميد حافظ»