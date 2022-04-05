أطلقت الهيئة العامة للشباب دورة تدريبية بعنوان «المتاجر الإلكترونية» أمس ضمن برنامج إعداد مبادري المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر للمشروع التنموي «المبادر المحترف» حتى 7 أبريل، وذلك لتفعيل مشاركة الشباب من سن 21 إلى 34 عاما في المشروعات المنزلية والمتناهية الصغر والتي تكسبهم المهارات المهنية التي تعود بالنفع على سوق العمل الكويتي والتنمية المجتمعية.



وقالت الهيئة في بيان صحافي إن برنامج «المبادر المحترف» المدرج ضمن الخطة الإنمائية للدولة وبرنامج العمل الحكومي سيؤهل ويدرب الشباب من الجنسين المشارك في تلك المشاريع في سبيل تمكين الشباب تنفيذا للسياسة الوطنية للشباب المعتمدة.



وأضافت أنها تسعى لدعم وتطوير ثقافة نشاط قطاع المشاريع المنزلية والمتناهية الصغر بين الشباب من الفئة العمرية من (21 - 34) من الجنسين بهدف تحفيزهم على الدخول في القطاعات التجارية وانخراطهم في سوق العمل وتسهيل بيئة الأعمال، وتطبيق الرؤية المنشودة والأهداف المتوقعة والمتوافقة مع قدراتهم وإمكانياتهم لتوفير فرص العمل لهم.



وأوضحت الهيئة أن برنامج «المبادر المحترف» يساهم في إعداد وتأهيل الملتحقين بالبرنامج لإقامة وتشغيل مشاريعهم الصغيرة والمتناهية الصغر مما يعكس ذلك بصورة إيجابية على التوجه الحكومي لتوفير جميع السبل الممكنة وتشجيع الكوادر الوطنية نحو مسار المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهما بلغ حيز عملها من صغر، وذلك باعتبارها أحد العوامل الرئيسية لتقدم المجتمعات اقتصاديا لما تحققه من نماء وقوة اقتصادية قائمة على تنوع مصادر الدخل.



وذكرت أن البرنامج يقدم ثماني دورات تدريبية في مجال المشروعات الصغيرة التي بدأت بتدريب 80 مشاركا منذ مارس الماضي ومستمرة إلى مايو المقبل وتعلم المشاركين كيفية عمل دراسة الجدوى والتخطيط المبدئي للمشروع والتسويق الإلكتروني ومبادئ التنسيق ومبادئ تنسيق الهدايا ومبادئ الطبخ وتدريب عملي للطبخ والعلامة التجارية والخطوات الأخيرة للمشروع.



وبينت أن برنامج «المبادر المحترف» يهدف إلى تنمية الوعي الاستثماري لدى الشباب بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية المجتمع والتعريف بالفرص الاستثمارية.



وأشارت إلى أن المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر تعد جزءا لا يتجزأ وركيزة أساسية لتطور ونمو اقتصادات الدول المتقدمة لذلك نحن بحاجة لتنويع جدي وفوري للاقتصاد في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي.



وأفادت بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة باتت مفهوما اقتصاديا تنمويا شاملا قادرا على تغيير المعادلات الاقتصادية في المجتمعات الأحادية المورد أو مصدر الدخل فهي تبدأ بالتجارة والصناعة والسياحة مرورا بالخدمات والتجزئة والاتصالات وصولا إلى الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والتكنولوجيا وغيرها الكثير من المجالات والقطاعات المهمة الأخرى.



وذكرت أن «المبادر المحترف» برنامج تأهيلي لدعم وتطوير الشباب الكويتي في ستة قطاعات:



1 ـ الاستزراع السمكي والروبيان.



2 ـ المشاريع المتناهية الصغر والمنزلية.



3 ـ الحرفي والصناعي.



4 ـ الصناعات الإبداعية والذكاء الصناعي.



5 ـ التكنولوجيا ونظم المعلومات والاتصالات.



6 ـ قطاع التكنولوجي والبرمجيات الرقمية.