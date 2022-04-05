ضمن مبادراتها المجتمعية قامت لجنة العمل الاجتماعي في رابطة الاجتماعيين الكويتية بتوزيع السلة الرمضانية للأسر المتعففة في مختلف مناطق الكويت، وتأتي هذه المبادرة السنوية من رابطة الاجتماعيين الكويتية دعما للأسر المتعففة وإيمانا من الرابطة بدورها المجتمعي، ولمد يد العون لتوفير مؤونة شهر رمضان المبارك.



وصرحت رئيسة لجنة العمل الاجتماعي وعضو مجلس إدارة رابطة الاجتماعيين الكويتية أصيلة الرفاعي بأن السلة الرمضانية لرابطة الاجتماعيين الكويتية تتحمل الرابطة تكلفتها الكاملة، وهي عادة سنوية تقوم بها الرابطة منذ سنوات مضت، ونستهدف خلالها الأسر المتعففة التي نحاول الوصول إليها عن طريق المتطوعين، خاصة أن هناك أسرا عديدة متعففة تشعر بالفرحة الشديدة عند وصول هذه المؤن البسيطة اليهم في هذا الشهر الفضيل.



وقد شارك بالتجهيز والإشراف على هذه السلال لهذا العام من لجنة العمل الاجتماعي كل من عفاف أحمد قبازرد، وطيبة سلطان الغانم.