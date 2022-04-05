أوضح المركز المالي الكويتي (المركز)، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر مارس 2022، أن المؤشر العام للسوق الكويتي واكب الأداء القوي لبقية مؤشرات الأسواق الخليجية وارتفع بنسبة 6.7% للشهر، مدعوما بالارتفاعات المتوالية في أسعار النفط، التي مثلت عاملا مهما في تعزيز أداء الأسواق الخليجية، بعد أن تجاوزت سقف المائة وعشرين دولارا للبرميل خلال مارس.



ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر القطاع المصرفي الرابح الأكبر، مسجلا ارتفاعا نسبته 9.9%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 5.3%. وكان تراجع قطاع الرعاية الصحية هو الأكبر هذا الشهر، وكذلك تراجع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 5.3%. ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم شركة الاستثمارات الوطنية وسهم بورصة الكويت أكبر مكاسب في مارس بنسبة 23.7% و14.3% على التوالي.



وارتفع معدل التضخم في الكويت إلى 4.37% على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية وخدمات الإسكان في شهر فبراير 2022. وتتخذ الحكومة الكويتية تدابير حذرة لإبقاء أسعار السلع الأساسية قيد السيطرة، وأوقفت جميع صادرات الحبوب للأشهر الثلاثة المقبلة.



ورفع بنك الكويت المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس في مارس، بعد رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. ومن المتوقع أن تستفيد البنوك الكويتية من هذا الارتفاع في أسعار الفائدة. كما رفعت السعودية والإمارات والبحرين أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.



وتوسع المعروض النقدي M2 في الكويت بنسبة 1.9% على أساس سنوي خلال يناير، ونما حجم الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بنسبة 6.8% على أساس سنوي في نفس الشهر. وكذلك ارتفعت إيرادات البنوك الكويتية بنسبة 7.1% في عام 2021، حيث تضاعفت الأرباح تقريبا لتصل إلى 2.9 مليار دولار، مدفوعة بانخفاض مخصصات خسائر القروض.



وعلى صعيد المنطقة، لفت تقرير «المركز» إلى ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC) بنسبة 4.8% خلال مارس، مدعومة بارتفاعات أسعار النفط. وحققت جميع الأسواق الخليجية مكاسب في هذا الشهر. وسجل المؤشر العام لسوق أبوظبي والسوق البحريني أعلى المكاسب، لينهيا الشهر بارتفاع نسبته 6.8% و5.6% على التوالي.



كما سجلت أسواق قطر والسعودية وعمان مكاسب 4.5% و4.0% و3.7% على التوالي. ومن بين الشركات القيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، كان الأداء الأفضل لسهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 14.6% خلال الشهر.



ولفت تقرير «المركز» إلى أن أداء الأسواق المتقدمة كان إيجابيا في نهاية الشهر. وأغلق مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس (MSCI) الشهر على مكاسب 2.5% ومؤشرات الأسهم الأميركية (S&P 500) على مكاسب بنسبة 3.6% وارتفع مؤشر توبكس (Topix) الياباني بنسبة 3.2% ومؤشر فوتسي (FTSE) البريطاني بنسبة 0.8%.