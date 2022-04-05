كرم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدولة الكويت، رئيس مجلس إدارة جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية المهندس جمال عبدالخالق النوري، وذلك تقديراً لجهوده الداعمة لقضايا اللاجئين عبر شراكة رائدة وممتدة مع المفوضية.

وأشادت نسرين ربيعان ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دولة الكويت خلال التكريم الذي جرى مؤخراً، بدور جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية في دعم قضايا اللاجئين، وكذلك بالتعاون القائم بين الجمعية والمفوضية.

وأعربت ربيعان عن فخر المفوضية بتعاونها مع جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية ودورها في دعم العمل الإنساني وخدمة اللاجئين في عدة مناطق.

بدوره أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية بالتكريم، مؤكداً أن الجمعية تعطي أولويتها الإغاثية للقضايا الخاصة باللاجئين وتطلعاتهم، مشيداً بأهمية الشراكة بين الجمعية والمفوضية في تحقيق العديد من الأهداف الإنسانية ذات الطابع المشترك.

هذا وقد تم تكريم النوري بحضور كل من وليد السيف مدير عام جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية، ومدير قطاع الموارد والإعلام بالجمعية عبداللطيف الدواس، فيما حضر التكريم من قبل المفوضية كل من نادر النقيب مسؤول قسم شراكات القطاع الخاص في مكتب المفوضية لدى الكويت، وفواز الخالدي مساعد مسؤول قسم الشراكات.