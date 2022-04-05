أحمد مغربي

أصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح تعميما ادارياً بتعيين ألاء طارق الصقعبي لشغل وظيفة رئيس فريق الفتاوى والمنازعات والاستشارات القانونية)، وتكون مسئولة أمام مدير دائرة الشئون القانونية وذلك اعتباراً من 3 أبريل الجاري.

إلى ذلك اصدر الشيخ نواف سعود الصباح تعميماً أخر بتدوير شافي طالب العجمي وتعيينه نائباً للرئيس التنفيذي للتصنيع في شركة البترول الكويتية العالمية وذلك اعتباراً من تاريخه.

وجاء في الكتاب الموجه من مؤسسة البترول الكويتية إلى رئيس مجلس الإدارة في شركة صناعة الكيماويات البترولية حمد التركيت بشأن توصية لجنة تعويضات وتطوير العاملين والقياديين المنبثقة من مجلس إدارة “البترول” بشأن شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع بشركة البترول الكويتية العالمية، فإن اللجنة قررت تعيين شافي العجمي.