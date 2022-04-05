عبدالعزيز الفضلي

لقيت معلمة وافدة حتفها إثر حادث تصادم للسيارة التي كانت بها أثناء طريقها للدوام في ثانوية الرتقة للبنات التابعة لمنطقة الاحمدي التعليمية .

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الأنباء"، ان ثلاثة معلمات كانوا في طريقهن الى عملهن وتعرضن الى حادث قبل وصولهن الى مقر عملهن في ثانوية الرتقة، مشيرةً الى ان احداهن فارقت الحياة بعد نقلهن جميعاً الى المستشفى .

وذكرت المصادر ان المعلمتان الباقيتان احداهن تحسنت حالتها وخرجت من المستشفى والاخرى لازالت تتلقى العلاج وفي حالة حرجة متمنية لها الشفاء العاجل والرحمة والمغفرة للمعلمة المتوفية .