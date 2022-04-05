أشرف سفير الكويت في روما الشيخ عزام الصباح اليوم الاثنين، على توزيع آلاف الوجبات الغذائية بالتعاون مع الامانة العامة للأوقاف على المساجد في ايطاليا ضمن (مشروع إفطار الصائم).

وقام السفير الصباح بتسليم دفعة من الوجبات المجهزة على ممثلي أربعة من مساجد روما وعشرات الصائمين في مقر المركز الثقافي الاسلامي وجامع روما الكبير الذي تولى تنفيذ المشروع بتجهيز الوجبات التي توزع على الصائمين.

وقال الشيخ عزام المبارك لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان "الكويت بلد الخير والأخيار دأبت بمبادرتها الرمضانية و(افطار الصائم) على العمل الخيري والانساني باعتباره رافدا أساسيا للسياسة الكويتية منذ القدم والذي أكسب بلدنا الحبيب سمعة دولية حميدة وحفظها من كل سوء”.

وأضاف أن "أيادي الكويت البيضاء والناصعة الممتدة عبر الزمان والمكان انما تعكس وجهها المشرق وعطاء أهلها السباقين في هذا الشهر الفضيل كما جرت العادة تقوم السفارة بتوزيع وجبات الافطار على المحتاجين بالتنسيق مع وزارة الأوقاف الكويتية والمركز الاسلامي في روما.

وذكرت السفارة أن هذه المبادرة سوف توفر نحو 3 آلاف وجبة غذائية كاملة يتم توزيعها طوال أيام رمضان من خلال المساجد مع مراعاة تغطية أكبر شريحة من المستفيدين المسلمين في العاصمة الايطالية وضواحيها.

وأثنى إمام جامع روما الكبير د. نادر العقاد على هذا التقليد الرمضاني من سفارة الكويت وأثرها الطيب عند مسلمي إيطاليا بمشاركة الأمة الاسلامية افراحها معربا عن شكر وامتنان مساجد ايطاليا وخاصة جامع روما الكبير والأمين العام الدكتور عبد الله رضوان لدولة الكويت على هذا الجهد الجميل.