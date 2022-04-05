آلاء خليفة



اوضح استاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.ابراهيم الحمود انه اذا قدم رئيس مجلس الوزراء استقالته قبل جلسة مناقشة موضوع عدم التعاون فانه يعتبر متخليا عن منصبه ومن ثم يكون مستقيلا وتصبح حكومته مستقيلة وعليهم تصريف العاجل من الامور ولا تكون هناك جلسة لعدم التعاون الى حين تعيين خلفه وذلك وفقا لنصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة والسوابق البرلمانية ونص المادة ( 103) من الدستور.



وذكر الحمود في تصريح خاص " للأبناء " : ان هذا التخلي يترتيب عليه بانه لا يمكن ان يثار الى التصويت على عدم التعاون بحسبانه قد تخلى عن منصبه وكذلك ايضا فان اللائحة الداخلية تنظم موضوع التخلي لمن يوجه اليه الاستجواب وينطبق بالضرورة بالقياس من باب أولى على من يوجه اليه عدم التعاون او طرح الثقة بانه اذا قدم استقالته فلا يمكن بأي حال من الاحوال السيرورة الى مناقشة موضوع عدم التعاون بحسبان انه قد تخلى عن منصبه.



واضاف الحمود قائلا : ومما لاشك فيه انه لا جدال بانه لا يمكن عقد الجلسة باعتبار ان ليس لها موضوع وانما سيكلف رئيس مجلس الوزراء وفقا لاحكام الدستور تكليفا تلقائيا بان يصرف العاجل من الامور الى ان يتم تعيين خلف له.