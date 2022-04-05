قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إن استقالة الحكومة تحت نظر القيادة السياسية، مؤكداً أنها ستتخذ القرار المناسب بشأنها بما يصب في مصلحة البلاد والعباد.

وذكر الغانم في تصريح صحافي بمجلس الأمة اليوم: " أبلغت قبل قليل رسمياً بتقديم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح والحكومة استقالاتهم إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، عملا بالأمر الأميري بالاستعانة بسمو ولي العهد بممارسة بعض اختصاصات صاحب السمو أمير البلاد الدستورية، كما أبلغت أيضاً باعتذارهم عن حضور جلسة الغد".

وأوضح الغانم " الاستقالة تحت نظر القيادة السياسية وجميعنا واثقون بأنهم سيتخذون القرار المناسب الذي فيه مصلحة البلاد والعباد، وبناء عليه لن تكون هناك جلسة يوم غد ".