الشايع: هذا المشروع يسهم في إعانة الفقراء على أداء فريضة الصوم وتحقيق التكافل الاجتماعي والتراحم بين المسلمين



تحت شعار «نصنع حياة»، قامت "الصفا الإنسانية" بتنفيذ مشروع تفطير الصائمين وتوزيع السلال الرمضانية لصالح الأسر الفقيرة من الأرامل والأيتام والمساكين في جمهورية قيرغيزيا.

وفي هذا الصدد قال رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع أن "الصفا الإنسانية" قامت بتنفيذ مشروعها الموسمي لتفطير الصائمين في شهر رمضان المبارك؛ حيث قامت بتسليم السلال الغذائية للمستفيدين داخل الكويت وفي جمهورية قيرغيزيا وفلسطين واليمن وسريلانكا، كما قامت بتنفيذ ولائم الإفطار لرواد المساجد في قيرغيزستان.

وبين الشايع أن السلة الرمضانية احتوت على أهم المواد الأساسية كالأرز والطحين والزيت والمعكرونة والمعلبات والشاي والسكر والملح والمعجون والتمر وغيرها، بحيث تكفي أسرة مكونة من 5 - 7 أشخاص، طوال شهر رمضان المبارك.

ولفت إلى أن هذا المشروع يسهم في إعانة هؤلاء الفقراء على أداء هذه الفريضة وتوفير القوت لأبنائهم، وتحقيق التكافل الاجتماعي والتراحم بين المسلمين؛ مشيرا إلى أنه كان له الأثر الإيجابي الكبير في نفوسهم ورسم البسمة على وجوههم وتخفيف معاناتهم.

وأوضح انه قد تم توزيع أكثر من 1905 سلة رمضانية في قيرغيزيا وأكثر من 31 ألف وجبة غذائية ليستفيد من هذا المشروع أكثر من 44426 صائم في قيرغيزيا، كما وزعت أكثر من 461 سلة رمضانية كبيرة داخل الكويت، و1302 سلة رمضانية للاجئين البورميين في بنغلاديش، و1241 سلة رمضانية للاجئين السوريين في في لبنان، و579 سلة رمضانية للاجئين السوريين في تركيا، و600 سلة رمضانية في فلسطين واليمن وسريلانكا، مبينا أنه قد استفاد من هذا المشروع الموسمي أكثر من 62341 محتاجاً.

ودعا الشايع عموم المحسنين والمحسنات إلى المساهمة بدعم مشاريع الجمعية، التي تحرص من خلالها على تلبية احتياجات الفقراء والأرامل والأيتام والمساكين، مبينا أن المساهمة متاحة عبر الموقع الإلكتروني alsafakw.com، أو عبر الاتصال بالخط الساخن 22233322 المخصص لاستفسارات الداعمين الكرام وتبرعاتهم.