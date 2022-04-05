نتواصل مع الشبكة الدولية لمسؤولي سلامة الأغذية لمتابعة المستجدات أولاً بأول

حنان عبد المعبود

في إطار الربط مابين تفشي بكتيريا السالمونيلا في العديد من البلدان الأوروبية والمملكة المتحدة بمنتجات الشوكولاتة ( Kinder Surprise) وما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بهذا الشأن، فقد اعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية ان جميع المنتجات الغذائية بما فيها المنتج المذكور في التحذير الأوروبي تخضع للفحص المخبري للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة قبل التصريح بصلاحيتها للبيع.

وبينت الهيئة العامة للغذاء والتغذية في بيان لها "التواصل الفوري من خلال نقطة الاتصال الخاصة في الطوارئ لدولة الكويت التابعة لشبكة الدولية لمسؤولي سلامة الاغذيةINFOSAN التي تقوم حاليا بعمل تحقيق في الحادثة لتزويدنا في آخر المعلومات والتطورات .

وتهيب الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالجميع تحري الدقة في نشر الاخبار والمعلومات والحرص على الحصول عليها من المصادر الرسمية.