أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات إيقاف العمل بإصدار قسيمة الإقامة للأجانب المقيمين في الدولة اعتبارًا من يوم الإثنين القادم، والاستعاضة ببطاقة الهوية الإماراتية الصادرة للأجنبي المقيم في الدولة بديلاً لإثبات إقامته .

وقالت الهيئة، بحسب وكالة أنباء الإمارات ( وام) إن قرار الإلغاء جاء تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء دعمًا لتطوير الخدمات المقدمة ولتطبيق أفضل الممارسات وتحقيقًا للمرونة التي تستهدف تقليص الخطوات المرتبطة بعملية إصدار وتجديد الإقامة لتترافق مع بطاقة الهوية في نموذج موحد جديد يضم خدمتي إصدار وتجديد الإقامة وبطاقة الهوية في طلب واحد، وذلك عوضًا عن الطلبات الفردية السابقة انطلاقًا من عمليات التحسين والتطوير المتعلقة برؤية الدولة في توفير خدمات عالمية المستوى وذات جودة عالية معززة بالتكنولوجيا.

وأشارت الهيئة إلى أن تطبيق الهيئة الذكي يتيح إمكانية الحصول على النسخة الإلكترونية من بطاقة الهوية دعمًا لمرونة الاستخدام عند الطلب، مؤكدة أن الجيل الجديد من بطاقة الهوية الإماراتية الصادرة للأجنبي المقيم في الدولة تتضمن كافة التفاصيل المذكورة سابقًا في قسيمة الإقامة وهو ما يعزز من القيمة المضافة لاستخدامات بطاقة الهوية في إثبات الهوية الشخصية للأفراد.

وقال اللواء سعيد راكان الراشدي، مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالإنابة، إن قرار وقف إصدار قسائم الإقامة والاعتداد ببطاقة الهوية الإماراتية الصادرة للأجنبي المقيم في الدولة لإثبات الإقامة يأتي امتدادًا لحزمة القرارات الداعمة نحو تقديم أفضل التسهيلات للمتعاملين ورفع مستوى الخدمات الحكومية.

وأشار إلى أن النموذج السابق لقسيمة الإقامة سيكون متاحًا إلكترونيًا فقط عبر التطبيق الذكي للهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز المرونة الانتقالية نحو استخدام بطاقة الهوية كبديل خلال هذه الفترة.

وأوضح أن الهيئة عززت العمل مع المعنيين بقطاع الطيران لتمكين حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة من القدوم إلى الدولة وكذلك الزائرين في ضوء التحقق من استيفاء محددات الدخول عبر استخدام قارئ جوازات السفر المتاح لدى منصات الشركات العاملة بقطاع النقل الجوي في المطارات.