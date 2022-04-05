أعلن الاتحاد الدولي للدراجات النارية فوز سلطنة عمان باستضافة بطولة العالم للدراجات النارية (سباق الجائزة الكبرى) المقررة إقامتها خلال الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر المقبل.

وتعد البطولة واحدة من ضمن كبرى الأحداث الرياضية على مستوى العالم وتُنظّم للمرة الأولى في عمان، وستكون السلطنة هي الدولة الخليجية الوحيدة التي ستستضيف الجولة النهائية لبطولة العالم للدراجات النارية للموسم الرياضي 2022، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العمانية

وذكرت الوكالة أن الحدث الرياضي العالمي سيكون مصحوبًا بالعديد من الفعاليات والأنشطة، وجرى تحديد التاسع من سبتمبر موعدًا لسباقات التصفيات التأهيلية على أن تقام النهائيات والسباق الختامي في اليوم التالي.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بالبطولة وآلية بيع التذاكر خلال مؤتمر صحفي يتم عقده بعد إجازة عيد الفطر المبارك وسط توقعات بأن تصل نسبة المشاهدة المحتملة للبث التلفزيوني لهذه البطولة إلى 1.5 مليار شخص على مستوى العالم عبر تغطية لأكثر من 50 قناة عالمية، وفقا للوكالة.