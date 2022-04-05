سجلت ليلة الأحد إلى الاثنين أبرد درجات الحرارة في فرنسا لشهر نيسان/أبريل منذ عام 1947 ، على ما افادت صباح الاثنين هيئة الأرصاد الجوية "ميتيو فرانس".

وشهدت منطقة شمبانيا (شمال شرق) درجة الحرارة الأدنى في كل فرنسا وبلغت تسع درجات تحت الصفر، بينما لفّ الصقيع كل أنحاء البلاد تقريباً، باستثناء باريس الداخلية وسواحل البحر الأبيض المتوسط ومنطقة المانش.

وأوضح خبير الأرصاد الجوية في "ميتيو فرانس" باتريك غالوا لوكالة فرانس برس أن "الصقيع طال أكثر من 90 في المئة من الأراضي الفرنسية وتفاوتت شدته بحسب المنطقة".

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تكون هذه الليلة آخر ليلة باردة خلال الأسابيع المقبلة.