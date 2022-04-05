قالت مصادر مطلعة إن بنك باركليز البريطاني يطور حاليا استراتيجية للدخول إلى السوق العالمية للإقراض التي تصل قيمتها إلى 2ر1 تريليون دولار.

يذكر أن الإئتمان الخاص هو شكل من أشكال الاقتراض غير المصرفي أو الإقراض المباشر حيث لا يتم إصدار القرض، ولا تداوله في السوق المالية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن هذه الخطة مازالت في مرحلتها الأولى ولم يتم تحديد كيفية دخول البنك إلى هذه السوق بدقة.

وذكرت بلومبرج أن باركليز لا يمتلك قطاعا لإدارة الأصول، على عكس أغلب البنوك المناظرة، حيث تتم أي استراتيجية إقراض لدى البنك من خلال قطاعي الخدمات المؤسسية والخدمات المصرفية الاستثمارية، مضيفة أن القطاع الجديد سيعتمد على ميزانية البنك، بحسب المصادر.

وأشارت بلومبرج إلى أن الدخول إلى سوق الائتمان الخاص وهي تعادل سوق حقوق الملكية الخاصة مغرية بالنسبة للبنوك على أكثر من جهة. فسوق القروض الخاصة تنمو بسرعة على مستوى العالم، وقد تضاعفت أصول مؤسسات إدارة القروض الخاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة ،ووصلت إلى 2ر1 تريليون دولار بحلول حزيران/يونيو الماضي ،بحسب بيانات شركة بريجين لخدمات البيانات.