قالت الشرطة ومكتب المدعي العام بولاية شمال الراين وستفاليا في غرب ألمانيا إن الشرطة داهمت عدة مواقع بالولاية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء واعتقلت ثلاثة أشخاص على صلة بعملية توزيع مخدرات بشكل غير قانوني.

ويشتبه في أن ستة رجال وامرأتين وزعوا أكثر من طنين من المخدرات غير المشروعة في غضون عام تقريبا، وتلقوا ملايين اليورو في المقابل.

ويواجه المشتبه بهم، من بين أمور أخرى، اتهامات ببيع عدة أطنان من الماريجوانا وحوالي 50 كيلوجراما من الحشيش وحوالي 30 كيلوجراما من مخدر الكوكايين بين آذار/مارس 2020 وحزيران/يونيو .2021

وقال مسؤولون إن المحققين تعقبوا تجار المخدرات استنادا إلى بيانات من مزود الاتصالات المشفرة "إنكروتشات".

وأوضح المسؤولون إن الشرطة داهمت 16 موقعا، من بينها منازل ومبان تجارية حيث ضبطت أصولا تزيد قيمتها عن 9 ملايين يورو (9ر9 ملاين دولار).

ولاتزال التحقيقات جارية.