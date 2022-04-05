ارتفعت أسعار الكهرباء في فرنسا ، لتقترب من 3000 يورو لكل ميجاوات/ساعة، مع تزامن موجة البرد الشديدة مع توقف نحو نصف المفاعلات النووية في فرنسا عن العمل.

من ناحيتها طلبت شركة تشغيل شبكة الكهرباء الفرنسية الأسر والشركات بالحد من استهلاك الكهرباء لمواجهة الزيادة الكبيرة في الطلب عليها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ما يصل إلى 25 مفاعلا نوويا من بين 56 مفاعلا تابعة لشركة الكهرباء الفرنسية إلكتريسيتيه دو فرانس (إي.دي.إف) توقفت عن العمل حاليا، في حين تراجعت درجة الحرارة في باريس إلى أقل من الصفر.

وأضافت بلومبرج إلى أن سعر الكهرباء وصل صباح اليوم إلى نحو 89ر2987 يورو لكل ميجاوات/ساعة، في حين أن متوسط سعر الكهرباء خلال اليوم ككل كان 43ر551 يورو لكل ميجاوات/ساعة، وهو أعلى سعر يومي للكهرباء في فرنسا منذ تشرين الأول/أكتوبر .2009